Зеленський увів у дію положення про реєстр олігархів

Президент Володимир Зеленнський увів у дію положення про реєстр олігархів.
Про це йдеться у відповідному указі.
Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яка схвалила це положення. Реєстр, зокрема, вестиметься в електронному вигляді. Положення також визначає порядок внесення до реєстру інформації про олігархів та одержання інформації з реєстру.
До нього не вноситимуть відомості, які містять державну таємницю та службову інформацію, а відомості про олігархів, які вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними. Доступ до реєстру матимуть, зокрема, голова, секретар та члени РНБО.
До реєстру виноситимуть персональні дані особи, визнаної олігархом, підстави для внесення, компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа, а також інформація про внески до виборчих фондів, які вона здійснювала.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобовʼязані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обовʼязково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. Повноцінно реєстр мав запрацювати у травні 2022 року.