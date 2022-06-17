Секретар РНБО Данілов повідомив, що у відомстві вже затвердили положення про реєстр олігархів

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО вже затвердило положення про реєстр олігархів. Указ президента про це зʼявиться найближчим часом.
Про це він розповів в інтервʼю Liga.net.
Данілов наголосив, що реєстр олігархів запрацює обовʼязково.
«Інша справа — хто в ньому буде, як це відбуватиметься і чи є в нас сьогодні час приділяти цьому питанню максимальну увагу. Але ми маємо діяти згідно із законом», — додав він.
Також Данілов поки що не знає, чи допомогла війна провести в Україні деолігархізацію. Це вирішуватиметься після завершення війни.
«Ті люди, яких можна вважати олігархами, по-різному поводяться. Хтось залишився в країні, а хтось втік. Хтось допомагає максимально армії, хоча не робить селфі, не розповідає про кожен автомобіль за €20 000, що сам його привіз», — підкреслив він.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. Повноцінно реєстр мав запрацювати з травня 2022 року.