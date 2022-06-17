Секретар РНБО Данілов повідомив, що у відомстві вже затвердили положення про реєстр олігархів

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО вже затвердило положення про реєстр олігархів. Указ президента про це зʼявиться найближчим часом.

Про це він розповів в інтервʼю Liga.net.

Данілов наголосив, що реєстр олігархів запрацює обовʼязково.

«Інша справа — хто в ньому буде, як це відбуватиметься і чи є в нас сьогодні час приділяти цьому питанню максимальну увагу. Але ми маємо діяти згідно із законом», — додав він.

Також Данілов поки що не знає, чи допомогла війна провести в Україні деолігархізацію. Це вирішуватиметься після завершення війни.

«Ті люди, яких можна вважати олігархами, по-різному поводяться. Хтось залишився в країні, а хтось втік. Хтось допомагає максимально армії, хоча не робить селфі, не розповідає про кожен автомобіль за €20 000, що сам його привіз», — підкреслив він.