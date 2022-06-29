НАТО погодило новий пакет допомоги Україні та сприятиме її переходу на західне озброєння

Країни НАТО домовилися про новий пакет підтримки для України.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у перший день саміту краї НАТО в Мадриді.

«Сьогодні лідери домовилися посилити нашу підтримку, узгодивши комплексний пакет допомоги Україні. Сюди входить захищений звʼязок, паливо, медичне обладнання та бронежилети, обладнання для протидії мінам та хімічним і біологічним загрозам, сотні портативних систем захисту від дронів», — заявив Столтенберг.

Він додав, що в довгостроковій перспективі країни допоможуть Україні перейти з радянського озброєння на сучасні види озброєння НАТО.

«Усе це свідчить про нашу відданість майбутньому України та про те, що наша відданість непохитна. Сильна, незалежна Україна є життєво важливою для стабільності євроатлантичного простору», — заявив генсек НАТО.