НАТО затвердить нову стратегічну концепцію, яка визначить росію найбільшою загрозою

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті в Мадриді цього тижня Альянс планує затвердити концепцію, де росію визнають прямою загрозою НАТО.

Про це він розповів на пресконференції, повідомляє «Європейська правда».

«Саміт НАТО в Мадриді цього тижня матиме визначальне значення з багатьма важливими рішеннями, зокрема з новою Стратегічною концепцією нової реальності безпеки, фундаментальними зрушеннями у стримуванні та обороні НАТО та підтримкою України зараз і на майбутнє. Я очікую, що стане зрозумілим, що союзники вважають росію найсерйознішою і прямою загрозою нашій безпеці», — заявив він.

Також НАТО планує посилити східний фланг та наростити сили підвищеної готовності до понад 300 тисяч військових.