Джо Байден: США посилюють військову присутність у Європі через росію

Президент США Джо Байден оголосив про посилення американської військової присутності Європі через агресію росії проти України та погрози країнам ЄС.

Про це він заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на полях саміту Альянсу у Мадриді, передає «Європейська правда».

Фактично це означає, що війська США перекидають до Європи значні сили.

На військово-морську базу Рота в Іспанії пришлють ще два ескадрених міноносці, збільшивши їх кількість до шести. Дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35 відправлять до Великої Британії.

У Польщі буде розміщено штаб 5 американської армії, а до Румунії перекинуть додаткову бригаду. У країнах Балтії з’являться додаткові американські підрозділи, а у Німеччині та Італії посилять частини протиповітряної оборони.

Країни НАТО також окремо посилюватимуть східні та південні кордони Альянсу.