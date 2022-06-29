Україна опрацьовує проєкт будівництва нової «Мрії». Мільярдер Річард Бренсон готовий допомогти

Проєкт будівництва нового літака «Мрія» вже в роботі. Допомогти в цьому проєкті пообіцяв британський мільярдер, засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон, який сьогодні відвідав Гостомель.

Про це написав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, із Бренсоном обговорили нову «Мрію», можливість відновити аеродром «Антонов» і співпрацю з Україною в космічній сфері. Щодо літака, то нова «Мрія» буде оновленою версією на базі сучасного цифрового обладнання.

«Він [Бренсон] висловив готовність допомагати всім, чим зможе, був приємно приголомшений нашим оптимізмом і тим, що навіть у такі важкі хвилини ми думаємо про те, як здійснити стрибок в авіакосмічному будівництві», — заявив Арахамія.