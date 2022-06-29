Від ракетного удару по Дніпру семеро людей дістали поранення, серед них дитина

Від ракетних ударів по місту Дніпро, які стались 28 червня, семеро людей дістали поранення.

Про це 29 червня повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Серед постраждалих — 6-річний хлопчик, його зачепило скло від розбитої вибухом шибки. Двох людей госпіталізували.