Обстріл Дніпра російськими ракетами: під завалами знайшли тіла двох загиблих

Під завалами будівлі автотранспортного підприємства в Дніпрі, яке знищила російська ракета, рятувальники знайшли тіла двох загиблих — чоловіка та жінку.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди…» — зазначив він.
На місці «прильоту» фахівці виявили уламки ракети «Калібр».
- Вчора росіяни випустили шість ракет по Дніпропетровській області, зруйнувавши в Дніпрі станцію техобслуговування. Командування Повітряних сил повідомило, що окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. Було збито чотири ракети ворога.