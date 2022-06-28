Росіяни випустили шість ракет по Дніпру, зруйнувавши СТО. Чотири ракети вдалося збити

Росіяни випустили шість ракет по Дніпропетровській області, зруйнувавши в Дніпрі станцію техобслуговування.

Про це повідомив голова області Валентин Резніченко.

«Три ракети наші військові збили — над Дніпром та над Синельниківським районом», — повідомив він. За словами Резніченка, у Дніпрі через удари зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить СТО.

При цьому командування Повітряних сил повідомило, що окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряного командування «Схід» Повітряних сил ЗС України збито чотири ракети ворога.