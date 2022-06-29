Британська розвідка: Росіяни просунулись ще на 2 кілометри в районі Лисичанського нафтопереробного заводу

Російські війська продовжують поступово наступати, намагаючись оточити місто Лисичанськ. З 25 червня окупанти просунулися ще на 2 км у районі Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста.
Про це ідеться у зведенні британської розвідки.
Крім цього, британці припускають, що ракетний удар по Кременчуцькому торговому центру 27 червня був направлений прилеглу інфраструктуру, але влучив у ТРЦ через неточність російських ракет на далекі відстані.
Майже напевно росія продовжить завдавати ударів, намагаючись перешкодити поповненню запасів українських військових. Нестача в росії сучаснішої високоточної ударної зброї та професійні недоліки їхніх планувальників наведення, швидше за все, призведуть до нових жертв серед цивільного населення.
- Удень 27 червня росія вдарила ракетою по ТРЦ «Амстор» у місті Кременчук (ось відео). До повітряної тривоги там перебували близько тисячі людей, але коли вона почалася, то багато з них встигли вийти з торгового центру, однак у ТРЦ залишалися працівники та частина відвідувачів. Били росіяни ракетами Х-22, які випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Їх запускали з Курської області. Наразі відомо про щонайменше 21 загиблого.