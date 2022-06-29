Зеленський опублікував відео ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуку

Президент Володимир Зеленський опублікував нове відео ракетного удару по торговому центру в Кременчуку, який рф здійснила 27 червня.

Відео удару він продемонстрував під час традиційного звернення до українців.

«Сьогодні я хочу завершити це звернення одним із таких доказів — щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуку. Російська ракета вдарила саме по цьому обʼєкту, цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі», — сказав Зеленський.

Він додав, що кожен з тих російських пропагандистів, які брешуть про цей акт терору, намагаються виправдати дії російської армії, буде покараний.