Україна повернула тіла 46 полеглих українських воїнів, з них 21 захисник «Азовсталі»

В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців.
У Мінреінтеграції повідомили про повернення 46 полеглих українських воїнів, з яких 21 захисник «Азовсталі». Також міністерство опублікувало фото конвою, який забрав тіла.
- 12 червня Україна повернула тіла 220 захисників «Азовсталі», третина — це «азовці». До цього вдалося повернути тіла майже 400 захисників Маріуполя. 14 червня Україна повернула тіла 64 захисників «Азовсталі», а 21 червня тіла ще 35 воїнів.