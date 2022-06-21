Україна повернула тіла ще 35 захисників

У Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців — Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

Про це у вівторок, 21 червня, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, СБУ, Генштабу та розвідки. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.