​​Суд заарештував майно роскомпаній «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС» в Україні на 4,5 млрд грн

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора судом накладено арешт на майно, яке належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Суд наклав арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС», а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки, загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.

У ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни росії проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни.

Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України).