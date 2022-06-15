Суд заарештував активи білоруської паливної компанії, яка працювала в Україні

Суд заарештував активи білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії рф.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Серед арештованих активів — корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн. За даними СБУ, ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн. Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в рф і сплачувала податки до бюджетів обох країн.

Всі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Офіс генерального прокурора повідомив, що йдеться про компанію, засновниками якої є ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» та Республіканське унітарне підприємство «Виробниче Обʼєднання «Бєлоруснафта».