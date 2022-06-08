Суд заарештував активи компанії на 2 мільярди гривень, власник якої входить оточення путіна

Суд заарештував активи компанії, якою володіли особи з оточення президента рф володимира путіна.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

«Мова йде про одного з найбільших виробників бетонних конструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон», — повідомили у спецслужбі. Правоохоронці встановили, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування«л/днр». «Один із них навіть входить до найближчого оточення президента рф і є спонсором передвиборчої кампанії партії «единая россия». До того ж будує житло для співробітників фсб і збройних сил рф», — заявили в СБУ.

Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. За рішенням суду заарештовані активи на понад 2 мільярди гривень:

100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 мільйонів;

рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 мільярда;

9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 мільйони гривень.

За рішенням суду заарештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

За даними ЗМІ, йдеться про компанію «Аерок», яка підпорядковується російському олігарху Андрію Молчанову.