Війська росії зосередилися на захопленні Лисичанська — останнього вільного міста Луганської області

Після захоплення Сєвєродонецька російські війська зосередилися на захопленні Лисичанська — останнього міста Луганської області, яке контрольне Україні.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, наразі Лисичанськ потерпає від авіаударів. Росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському звідки ведуть вогонь.
«Руйнувань багато — Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми», — розповів Гайдай.
- 25 червня Генштаб повідомив, що ЗСУ відійшли від Сєвєродонецька і прилеглих сіл. Наразі вони окуповані.