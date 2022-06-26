Війська росії зосередилися на захопленні Лисичанська — останнього вільного міста Луганської області

Після захоплення Сєвєродонецька російські війська зосередилися на захопленні Лисичанська — останнього міста Луганської області, яке контрольне Україні.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі Лисичанськ потерпає від авіаударів. Росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському звідки ведуть вогонь.

«Руйнувань багато — Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми», — розповів Гайдай.