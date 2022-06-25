Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відійшли від Сєвєродонецька і прилеглих сіл, в інших місцях штурми росіян відбили

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 25 червня. Так, українські війська відійшли від міста Сєвєродонецьк та прилеглих сіл і селищ — Сиротиного, Воронового та Борівського, там вже закріплюються російські окупанти.
Українські військові відбили всі наступи та штурми росіян у напрямках міст Покровське, Нью-Йорк та Марʼїнка. Окупанти відійшли.
- На Словʼянському напрямку українські воїни зупинили спробу наступу рашистів у районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти зі втратами відійшли.
- На Донецькому напрямку основні зусилля росіян — на утриманні зайнятих рубежів і перегрупуванні.
- На Краматорському напрямку активних дій росія не вела, але обстріляла райони населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ.
- На Лисичанському напрямку рф обстрілювала райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.
- На Бахмутському напрямку обстріли росіян з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксували неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дарʼївка.
- На Волинському та Поліському напрямках білоруські військові на ротаційній основі виконують завдання з прикриття кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з території білорусі.
- На Сіверському напрямку росія з артилерії обстріляла позиції українських військ у районах Хрінівки та Янжулівки Чернігівської області.
- На Слобожанському напрямку росія поповнює запаси. На Харківському напрямку армія рф обстріляла позиції наших військ та інфраструктуру населених пунктів.
- На Південнобузькому напрямку росія зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів і обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення.
- В акваторіях Чорного й Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів росіяни утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп — 16 крилатих ракет типу «Калібр».