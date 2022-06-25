«Місто на 90% зруйновано»: очільник Луганської ОВА Гайдай підтвердив окупацію Сєвєродонецька та навколишніх сіл

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що українські військові покинули Сєвєродонецьк і росіяни його окупували. Також вони захопили і навколишні села.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському. Виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території. Рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили «коменданта», знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів «Азоту», — розповів Гайдай.

За його словами, місто зруйноване на 90% і відновити комунікації у ньому росіянам навряд чи вдасться.