Україна отримає від Німеччини грант в розмірі €1 млрд

Міністри фінансів України та Німеччини підписали угоду про надання Україні €1 мільярда грантового фінансування.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Кошти направлять до Держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних потреб під час воєнного стану. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що для держави цей грант є надзвичайно вагомим внеском.
У відомстві додали, що від початку повномасштабної збройної агресії рф Україна отримала від уряду Німеччини довгострокове пільгове кредитування на €300 мільйонів.
- 17 червня Україна отримала перші кошти через спецрахунок МВФ — $773 мільйонів кредиту на пільгових умовах від Канади.
- У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів, що під час візиту до США вдалося домовитися про $4,8 мільярда підтримки (грантової та кредитної). Надалі Україна очікує такі суми щомісяця.