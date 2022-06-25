Україна отримає від Німеччини грант в розмірі €1 млрд

Міністри фінансів України та Німеччини підписали угоду про надання Україні €1 мільярда грантового фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Кошти направлять до Держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних потреб під час воєнного стану. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що для держави цей грант є надзвичайно вагомим внеском.

У відомстві додали, що від початку повномасштабної збройної агресії рф Україна отримала від уряду Німеччини довгострокове пільгове кредитування на €300 мільйонів.