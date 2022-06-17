Україна отримала перші кошти через спецрахунок МВФ

Держбюджет України отримав мільярд канадських доларів ($773 мільйонів доларів) кредиту на пільгових умовах від Канади.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

«Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду, який був створений у квітні цього року для підтримки фінансової стабільності України», — йдеться в повідомленні.

Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків, зокрема на першочергові соціальні та гуманітарні потреби.

У квітні МВФ погодив відкриття спеціального рахунку для коштів країн-донорів, спрямованих на допомогу Україні. Рахунок отримуватиме позики або гранти і перераховуватиме ці ресурси на рахунок України в МВФ.