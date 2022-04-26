Прем’єр Денис Шмигаль: Україна домовилася про щомісячну підтримку у $5 мільярдів

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів, що під час візиту до США вдалося домовитися про $4,8 мільярда підтримки (грантової і кредитної). Надалі Україна очікує такі суми щомісяця.

Про це повідомляє пресслужба прем’єра.

«Ми говоримо про $5 млрд щомісячно — необхідність такої суми підтверджена і МВФ, і Світовим банком. Це кошти, яких потребує бюджет України, щоб виконати всі наші соціальні та гуманітарні зобов’язання», — заявив Шмигаль.

Він додав, що Міжнародний валютний фонд вже створив спеціальний адміністративний рахунок, через який усі партнери України надаватимуть допомогу.