Європейська мовна спілка підтвердила, що наступне «Євробачення» проведуть не в Україні

Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU) підтвердила своє рішення не проводити «Євробачення-2023» в Україні через війну. Наразі організатори шукають іншу країну для проведення конкурсу.

Про це ідеться в заяві спілки від 23 червня.

«Спілка повністю розуміє розчарування, викликане оголошенням про те, що конкурс «Євробачення-2023» не може бути проведений в Україні. Рішення продиктовано обовʼязком забезпечити виконання умов, що гарантують безпеку і захист усіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого необхідно розпочати негайно у країні, яка прийматиме конкурс», — заявили у спілці.

У правилах конкурсу зазначено, що захід можна перенести у форс-мажорних ситуаціях, таких як війна. Головним ризиком організатори визначили ризик повітряних нальотів або атак з використанням безпілотників чи ракет.

Крім того, EBU звернулася за консультацією до стороннього експерта з безпеки, який чітко вказав, що контрзаходи, запропоновані для помʼякшення загроз при плануванні заходу в Україні, недостатні для міжнародного публічного заходу, а ризики оцінили як високі.

Щодо можливості провести конкурс у прикордонному районі неподалік сусідньої країни (імовірно, ідеться про Ужгород або Чоп, які розташовані на кордоні з Угорщиною та Словаччиною), то характеристики запропонованих місць проведення та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам «Євробачення».