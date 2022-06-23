Голова Євроради впевнений, що сьогодні Україні та Молдові нададуть статус кандидата на вступ до ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що сьогодні, 23 червня, Україні та Молдові нададуть статус держав-кандидатів на вступ в ЄС.
Це він заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, передає «Європейська правда».
«Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові», — сказав Мішель.
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу, далі це рішення мають підтримати країни ЄС (голосування відбудеться сьогодні на саміті у Брюсселі). Також Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ.
- Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина казала, що країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України.