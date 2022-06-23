Голова Євроради впевнений, що сьогодні Україні та Молдові нададуть статус кандидата на вступ до ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що сьогодні, 23 червня, Україні та Молдові нададуть статус держав-кандидатів на вступ в ЄС.

Це він заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, передає «Європейська правда».

«Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові», — сказав Мішель.