У Брюсселі стартує саміт, на якому розглянуть надання Україні статусу кандидата в ЄС

У Брюсселі сьогодні, 23 червня, стартує дводенний саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу. Головними темами зустрічі є російське вторгнення на територію незалежної держави, а також надання Україні та Молдові статусу кандидатів на членство в ЄС.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Лідери ЄС обговорять «поточний розвиток ситуації щодо російської війни проти України», зокрема її вплив на глобальну кризу продовольчої безпеки.

Також на саміті обговорюватимуть надання Україні економічної, військової, політичної та гуманітарної допомоги.