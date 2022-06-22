Окреслити «глибину проблеми». Радник голови ОП Подоляк пояснив озвучені політиками щоденні втрати на фронті

Озвучені українською владою приблизні щоденні втрати військових на фронті мають окреслити «глибину проблеми». Так радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на закиди секретаря Ради безпеки і оборони України Олексія Данілова щодо недостовірної інформації і пояснив слова окремих політиків.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Ми намагаємося означити глибину проблеми. Цифри можуть дещо відрізнятися, але в цілому президент означив приблизний обсяг втрат, включаючи санітарні — поранених та інвалідизованих. Просто час уже такий, що ми маємо більш об’єктивно дивитися на війну. Ми тільки входимо у більш об’єктивну картинку висвітлення війни. Перші 1,5—2 місяці тип війни був інший. І мобілізація суспільства у нас і наших країнах-партнерах була інша», — сказав Подоляк.

Він акцентував на тому, що з одного боку партнери України і її народ почали втомлюватися від війни, тому необхідно мати уявлення про її ціну.

«Це складно для нас. Означати ціну завжди складно. Але ми не зможемо далі йти, якщо ми не будемо в цьому об’єктивними в тій картинці, що є у нас під час війни», — пояснив Подоляк.