Офіс президента: Щодня на фронті гине до 200 українських захисників

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових становлять від 100 до 200 людей щодня.

Про це він розповів у коментарі Newshour BBC World Service.

За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями. Україні потрібні сотні (близько 300) найпотужніших західних артилерійських систем, а не поодинокі поставки. Тільки так Україна зможе вистояти проти рф і звільнити окуповану територію.

Подоляк також відкинув діалог з росією.

«Поки росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни», — зауважив він.