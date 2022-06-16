Щодня у війні з росією тисячу українських військових зазнають поранень, від 200 до 500 — смертельних

Голова делегації України на переговорах із росією Давид Арахамія в інтерв’ю порталу Axios заявив, що кожного дня у боях на Донбасі зазнають поранень тисячу українських військових, з них від 200 до 500 гинуть.

За його словами, за останні два тижні кількість жертв значно зросла. Наразі мобілізовано мільйон людей, і Україна має можливість призову ще двох мільйонів.

«У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя», — наголосив Арахамія.