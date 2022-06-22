Війська рф продовжують обстрілювати Харків, Золочів і Чугуїв. Загинули ще троє цивільних

Протягом минулої ночі російські війська продовжили обстрілювати Харків і населені пункти області. Серед цивільних є загиблі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові вночі від обстрілів постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Пошкоджені господарські та промислові обʼєкти, сталося кілька масштабних пожеж.

Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. Попередньо, троє поранених.

Росіяни вночі продовжили обстрілювати Чугуїв, зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Попередньо, двоє людей загинули, двоє дістали поранень.

У селищі Золочів Богодухівського району пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. Із-під завалів вилучили тіло загиблого. Тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами лишилися ще двоє людей.

У селищі Шевченкове Купʼянського району внаслідок російського обстрілу вчора ввечері одна людина зазнала поранень.

На лінії зіткнення росіяни стріляють зі ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюму війська рф продовжують штурмові дії в напрямку Словʼянська. ЗСУ тримають оборону.