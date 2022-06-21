Через обстріл росіянами Індустріального району Харкова загинули пʼятеро людей

Військові рф обстріляли Індустріальний район Харкова. Загинули пʼятеро людей.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Під обстріл потрапили комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об’єкту.
Попередньо, обстрілювали з РСЗО «Ураган».
Пʼятеро людей загинули, 11 поранені.
- Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Снаряди прилетіли в Індустріальний район міста, є загиблі та поранені. Через деякий час радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що за попередніми даними, внаслідок обстрілів загинула дитина.