Російські війська знову обстрілюють Харків: є поранені та загиблі

Російські війська 21 червня знову обстріляли Харків. Снаряди прилетіли в Індустріальний район міста, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

«Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення! Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними — 7 постраждалих цивільних», — зазначив він.

Через деякий час радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що за попередніми даними, внаслідок обстрілів загинула дитина.