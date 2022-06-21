ЗМІ: наступного тижня Україна, Туреччина, ООН та росія проведуть переговори щодо експорту українського зерна

У Стамбулі наступного тижня має відбутися зустріч представників України, росії, Туреччини та ООН для обговорення проблеми розблокування експорту українського зерна.
Про це пише турецьке видання Milliyet із посиланням на джерела в оточенні президента Туреччини.
Склад переговорної групи наразі невідомий. Видання пише, що в зустрічі можуть взяти участь президент Туреччини Реджеп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
При цьому прессекретар кремля дмитро пєсков підтвердив контакти з Туреччиною щодо вивезення зерна з України та додав, що «переговори пройдуть по лінії міністерства оборони». Інші згадані учасники можливих переговорів цю інформацію не коментують.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що найкращею гарантією безпеки для українських портів і розблокування експорту зерна є зброя.
- Туреччина та росія узгодили план, як безпечно вивозити українське зерно та розблокувати порт в Одесі. Однак в Україні поки сумніваються, чи погоджуватися на нього.
- Американський президент Джо Байден 14 червня заявив, що США разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб вивезти заблоковане українське зерно залізницею. Для цього вони планують побудувати зерносховища біля кордону України.