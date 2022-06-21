Володимир Зеленський запросив угорського премʼєра відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
«Подякував за підтримку суверенітету та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики», — зазначив президент і додав, що запросив Орбана відвідати Україну з візитом.
Крім того Зеленський подякував премʼєру за підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС.
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу, далі це рішення мають підтримати країни ЄС (голосування відбудеться на саміті 23—24 червня). Також Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ.