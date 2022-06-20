Угорщина підтримує рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата в ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це у понеділок, 20 червня, заявив глава пресслужби угорського премʼєра Берталан Хаваші.

Водночас Орбан вважає, що такий самий статус треба надати Грузії та Боснії і Герцоговині.