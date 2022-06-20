Угорщина підтримує рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата в ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Про це у понеділок, 20 червня, заявив глава пресслужби угорського премʼєра Берталан Хаваші.
Водночас Орбан вважає, що такий самий статус треба надати Грузії та Боснії і Герцоговині.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України.
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу, далі це рішення мають підтримати країни ЄС (голосування відбудеться на саміті 23—24 червня). Також Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ.