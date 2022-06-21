Business Insider: Німеччина та Словаччина не домовились про поставки танків Україні

Словаччина не домовилась з Німеччиною про угоду щодо поставок Україні танків Т-72 із заміною їх на німецькі Leopard 2A4.

Про це пише Business Insider.

Словаччина відмовилася від запланованої угоди, оскільки в обмін на 30 танків Т-72 радянського виробництва Німеччина запропонувала лише 15 танків. У Міністерстві оборони Словаччини заявили, що 15 основних бойових танків Leopard не можуть компенсувати відмову від 30 Т-72.

Наразі тривають переговори із союзниками, щоб знайти прийнятні для Словаччини форми підтримки України.