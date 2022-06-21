Business Insider: Німеччина та Словаччина не домовились про поставки танків Україні

Словаччина не домовилась з Німеччиною про угоду щодо поставок Україні танків Т-72 із заміною їх на німецькі Leopard 2A4.
Про це пише Business Insider.
Словаччина відмовилася від запланованої угоди, оскільки в обмін на 30 танків Т-72 радянського виробництва Німеччина запропонувала лише 15 танків. У Міністерстві оборони Словаччини заявили, що 15 основних бойових танків Leopard не можуть компенсувати відмову від 30 Т-72.
Наразі тривають переговори із союзниками, щоб знайти прийнятні для Словаччини форми підтримки України.
- Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що його країна передала Україні чотири гелікоптери Мі-17 та один Мі-2, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню «Град».
- До цього Словаччина передала Україні зброю на понад €150 мільйонів, а також її єдиний комплекс С-300 в обмін на розміщення ракетних комплексів Patriot.