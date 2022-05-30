Словаччина передасть Україні самохідні артилерійські установки Zuzana 2

Словаччина передасть Україні 8 самохідних артилерійських установок Zuzana 2 калібру 155 мм.

Про це пише Defence 24.

Таку інформацію повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь. За його словами, українські військові вже вчаться користуватися цією зброєю.

Zuzana 2 — це модернізована версія Zuzana 1 (яка, своєю чергою, є модернізацією чехословацької системи Dana), розроблена та вироблена в Словаччині. Порівняно з попередньою версією Zuzana 2 має новий, довший ствол довжиною 52 калібри (раніше 45 калібрів), що дозволило збільшити дальність стрільби до 41 км. Вона також оснащена новою броньованою кабіною. Крім того, башта має повний поворот на 360 градусів (раніше лише на 60 градусів), а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з 4 до 3. Гаубиця має автозарядження і здатна здійснювати 5 пострілів на хвилину.