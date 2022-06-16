Словаччина передала Україні гелікоптери і боєприпаси до РСЗВ

Словаччина передала Україні чотири гелікоптери Мі-17 та один Мі-2, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню «Град».

Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, передає Aktuality.

«Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського Союзу з Україною», — сказав він, додавши, що гелікоптери вже перебувають в Україні.