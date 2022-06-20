У багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська на Луганщині точаться бої. Наразі ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Війська рф посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста.

Те саме відбувається в районах Тошківки та Устинівки, оскільки росіяни хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки.

Війська рф продовжують використовувати «повзучу» тактику — Луганщину винищують з усієї можливою зброї.

Попри це триває «тиха» евакуація з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.