В Сєвєродонецьку росіяни контролюють більшість житлових кварталів, жителів депортують цілими кварталами на контрольовану рф територію

Керівник військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів про ситуацію в місті станом на ранок 20 червня.

За його словами, росіяни контролюють більшість житлових кварталів. Загалом щодо всього міста, то понад третину контролюють українські сили. Війська рф контролюють промзону, квартали понад промзоною і частину міста вздовж Сіверського Дінця.

Вуличні бої точаться майже цілодобово. Українських бійців обстрілюють з артилерії, мінометів, періодично трапляються авінальоти. Ворог постійно кидає нові сили на штурм міста і намагається відтіснити ЗСУ з позицій.

Ворог регулярно застосовує заборонені боєприпаси.

В Сєвєродонецьку залишаються люди. На контрольованій армією рф території росіяни насаджують свої порядки. Війська рф депортують жителів міста на контрольовану росією територію цілими кварталами і розміщують там важке озброєння.