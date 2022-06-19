Інститут вивчення війни: Росіяни досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, інші операції на сході уповільнились

Російські війська досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька 18 червня, і, ймовірно, просунулися в Метьолкіне, але значною мірою зупинилися на інших напрямках наступу. Про це ідеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російські війська, ймовірно, зіштовхнуться із великими втратами та зносом особового складу та техніки, що ускладнить спроби відновити наступ в інших критичних точках, оскільки «мляві бої» за Сєверодонецьк тривають.

Як раніше оцінювали в ISW, росіяни, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але для цього вони мають сконцентрувати більшу частину своїх сил на цій невеликій ділянці. Інші російські операції на сході України, такі як зусилля із захоплення Словʼянська та просування на схід від Бахмута, за останні два тижні не принесли особливого прогресу.

Російські сили продовжують відтискати українських військових від окупованих кордонів на північ від Харкова та вздовж південної осі, але не досягли при цьому значних успіхів, що робить їх уразливими для українського контрнаступу та партизанського тиску.