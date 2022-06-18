Президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищам.
Законопроєкт зʼявився на сайті Верховної Ради.
Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства відома як Стамбульська конвенція відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі
Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.
- 27 січня цього року петиція із закликом до президента Володимира Зеленського внести законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції з протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.
- У Конвенції йдеться про два види насильства: насильство проти жінок та домашнє насильство. Перше включає будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання на роботі. Домашнє насильство — це все, що відбувається між партнерами чи членами однієї родини без чиєїсь із них згоди (наприклад, примушування до сексу, шлюбу, аборту, обрізання, стерилізації). Кривдники нестимуть кримінальну відповідальність за будь-який вид насильства. Покарання буде жорстокішим, якщо потерпілі є родичами або партнерами, або якщо свідком насильства стала дитина.
- Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну «гендер».
- У березні 2021 року Туреччина скасувала свій підпис і ратифікацію Стамбульської конвенції з формулюванням, що вона використовувалася для «нормалізації.гомосексуальності»