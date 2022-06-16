Огляд подій 16 червня: окупанти знову бомбили Сумщину, лідери Франції, Німеччини та Італії (і бонусом президент Румунії) приїхали до Києва

Напередодні близько восьмої години вечора два ворожі гелікоптери з території росії випустили пʼять ракет по околицях Глухова, загинула одна людина. Унаслідок ракетного удару по Садівській громаді Сумського району загинули чотири людини, щонайменше шестеро поранені. Уночі війська росії вдарили з РСЗВ по інфраструктурі Індустріального району Харкова, жертв і постраждалих немає. Російські війська завдали авіаудару по будівлі в Лисичанську, де переховувалися люди — щонайменше троє загинули, семеро дістали поранень.

Війська рф цілодобово штурмують Сєвєродонецьк. Окупанти намагаються встановити повний контроль над містом, бої тривають. Напередодні ЗСУ успішно відбили ворожий штурм у Тошківці. В укриттях підприємства «Азот» у Сєвєродонецьку лишаються приблизно 500 людей. Внутрішній зв’язок на заводі пошкоджений, тож оперативна інформація щодо людей в укриттях — тільки від військових.

В окупованому Маріуполі відкрили «пункти миття», де мешканці міста можуть прийняти душ. У них немає навіть перегородок.

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки третьої зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбулася у Брюсселі. З головного — наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну, НАТО має найбільшу єдність за всю історію свого існування, Україна переможе. Україні нададуть більше озброєння, зокрема 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons і гелікоптери.

Росіяни вивезли з окупованих територій Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей понад 180 тисяч тонн зерна. Це дані лише за травень і початок червня. Зерно вивозили у Крим, а звідти частину вкраденого зерна доправили в Сирію.

Премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхали до Києва. Разом з ними прибув президент Румунії Клаус Йоганніс. Вони зустрілися із президентом Володимиром Зеленським. Україна передала лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти росії.

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив в Україні Партію шарія. Це вже дев’ята партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.

Чехія припиняє виплачувати українським біженцям допомогу у €200, адже безплатно надає біженцям притулок, харчування та гігієнічні засоби. Захід спрямований проти «дотаційного туризму». Держава також перевірятиме, чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, які вони вказали.

Словаччина передала Україні чотири гелікоптери Мі-17 й один Мі-2, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню «Град». Зі свого боку Франція поставить Україні ще 6 самохідних гаубиць Caеsar.

Велика Британія передасть Україні 20 артилерійських установок М109. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак із посиланням на слова міністра оборони Бена Воллеса.

Coca-Cola повністю йде з росії. Дистриб’ютори компанії більше не будуть виробляти та продавати свої напої в рф. Ідеться про Sprite, Fanta, Schweppes, Burn, воду Bonaqua, лінії соків «Добрый» та Rich.

Зрадник і колаборант стремоусов заявив, що всі діти, які народилися на Херсонщині після 24 лютого, автоматично отримують російське громадянство. Діти-сироти, за його словами, уже отримали громадянство рф.