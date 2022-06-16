Чехія припиняє виплачувати українським біженцям допомогу у €200

Верхня палата парламенту Чехії підтримала обмеження виплати українським біженцям гуманітарної допомоги у розмірі 5 тисяч крон (€200).

Про це повідомляє Czech Radio.

Цю суму вже не будуть нараховувати, адже Чехія безкоштовно надає біженцям притулок , харчування та гігієнічні засоби. Захід спрямований проти «дотаційного туризму». Держава також перевірятиме – чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, які вони заявили. Документ ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.