RegioJet з 11 червня запустить залізничне сполучення між Прагою та Києвом і Львовом

Чеський перевізник RegioJet з 11 червня запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом і Києвом.

Про це пише Radio Prague.

Він повторюватиме маршрут проходження гуманітарних поїздів, які прямують з Праги до Перемишлю. Пасажири зможуть користуватися цим потягом без обмежень. Для власників українських паспортів квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (€9), а до Києва — 639 крон (€25).

«RegioJet реагує на високий попит з боку українських сімей, які хочуть повернутися до родичів і друзів», — повідомляє у пресрелізі менеджер закордонних проєктів компанії Тереза Птачкова.