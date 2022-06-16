Прокуратура встановила особу російського військового, який убив двох мирних мешканців на Чернігівщині

Прокуратура встановила особу російського військовослужбовця, який убив двох мирних мешканців села Гайворон на Чернігівщині. Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

Офіс генпрокурора вказує, що росіянин служить у мотострілецькій бригаді військової частини № 12128. 1 квітня він розстріляв учасника АТО і місцевого мисливця. Їх тримали у погребі разом із 60-річним чоловіком, якого окупанти потім відпустили.