Директору російського каналу «RT» красовському повідомили про підозру. Він публічно закликав до геноциду українців

За публічні заклики до геноциду українського народу директору російського пропагандистського каналу «RT» антону красовському повідомлено про підозру.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Пропагандисту повідомлено про підозру у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України).
За даними слідства, директор мовлення телеканалу «RT» антон красовський, будучи публічною особою, яка має вплив на аудиторію російських телеканалів, упродовж січня-квітня 2022 року публічно закликав до геноциду українського народу та насильницької зміни та повалення конституційного ладу.
Пропагандист на YouTube-каналі та у власному Telegram-каналі закликав фізично знищити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців і переконував у доцільності вирішення суперечностей між росією та Україною із застосуванням насилля. Також він закликав до повалення чинного в Україні конституційного ладу та ліквідації її державності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.
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