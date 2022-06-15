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Президент Франції заявив, що Україні доведеться домовлятися з росією

Автор:
Костя Андрейковець
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що президентові України та іншим її представникам доведеться вести переговори з росією про мир.

Це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.

«У якийсь момент нам доведеться домовлятися [...]. Президенту України Зеленському доведеться домовлятися з росією, а ми, європейці, будемо за цим столом [перемовин]», — сказав Макрон.

Також лідер Франції не спростував і не підтвердив інформацію про намір їхати з візитом у Київ. ЗМІ писали, що до столиці України Макрон разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і премʼєром Італії Маріо Драгі мають прибути 16 червня.

  • 4 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що дуже важливо, щоб росія не була «принижена», аби можна було знайти дипломатичне рішення, щойно бойові дії в Україні припиняться. Україна заявила, що такими заявами Макрон принижує свою країну.
  • Згодом посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький запропонував країнам, які кажуть про «збереження обличчя» путіна, віддати росії свої території. «Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї», — сказав Ціхоцький.
  • Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель казав, що росія після вторгнення в Україну нікуди не зникне, і тому ЄС буде змушений навчитися співіснувати з рф.