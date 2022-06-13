Посольство Франції заперечує, що їхній дипломат підтвердив візит Макрона до України

Перший радник Посольства Франції в Україні Бруно Коссанель заперечує коментар щодо можливого візиту президента Франції Емманюеля Макрона в Україну.
Про це йдеться в повідомленні французької амбасади.
«Пан радник також не має жодних повноважень давати коментарі з цього приводу. Наразі він перебуває у відпустці у Франції і не має конкретної інформації щодо вищеназваного візиту, про що він чітко заявив журналісту «Суспільного» у відповідь на його питання», — кажуть у посольстві.
- 13 червня «Суспільне» із посиланням на першого радника посла Франції повідомило, що Емманюель Макрон планує 15 червня приїхати в Україну.
- Журналісти телеканалу CNN із посиланням на джерела в Єлисейському палаці зазначили, що Емманюель Макрон ще не визначився.