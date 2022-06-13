Посольство Франції заперечує, що їхній дипломат підтвердив візит Макрона до України

Перший радник Посольства Франції в Україні Бруно Коссанель заперечує коментар щодо можливого візиту президента Франції Емманюеля Макрона в Україну.

Про це йдеться в повідомленні французької амбасади.

«Пан радник також не має жодних повноважень давати коментарі з цього приводу. Наразі він перебуває у відпустці у Франції і не має конкретної інформації щодо вищеназваного візиту, про що він чітко заявив журналісту «Суспільного» у відповідь на його питання», — кажуть у посольстві.