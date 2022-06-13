Французький дипломат підтвердив намір Макрона приїхати в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон планує 15 червня приїхати в Україну.
Про це «Суспільному» повідомив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель.
Він сказав, що візит наразі «не підтверджено на 100%», проте заплановано. За інформацією Кассанеля, президент Франції може прибути до Києва після візиту в Молдову.
Телеканал CNN із посиланням на джерела в Єлисейському палаці повідомив, що Емманюель Макрон ще не визначився.
«Президент сказав, що у слушний момент відвідає Україну. Розглядається декілька варіантів, на даному етапі нічого не вирішується», — цитує CNN представників Єлисейського палацу.
- Італійське видання La Stampa повідомило, що президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають Київ 16 червня.