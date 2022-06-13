La Stampa: Макрон, Шольц та премʼєр Італії Драгі приїдуть до Києва 16 червня

Президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають Київ 16 червня.
Про це повідомляє італійське видання La Stampa.
Як пише видання, в італійському уряді вважають цей візит знаком підтримки України, особливо з боку Італії, яка робила найменше для розширення Євросоюзу на схід і вступу до нього України. Крім того, як зазначає видання, поїздка Макрона та Шольца до Києва може означати зміну їхньої риторики щодо російського вторгнення в Україну. Обидва лідери зазнали нищівної критики після заяв Макрона про необхідність «не принижувати росію», а також після блокування Німеччиною поставок озброєння до України. Також зазначається, що однією з головних тем стане питання деблокування українських портів та відновлення експорту зерна.
- 11 червня видання Bild написало, що Шольц планує відвідати Україну в червні. Це може бути спільний візит із президентом Франції Емманюелем Макроном та премʼєр-міністром Італії Маріо Драгі. Вони хочуть своєю поїздкою продемонструвати європейську єдність.